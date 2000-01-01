30.07 17:51 MIGnews.com

Эйтан Броши не собирается уходит в отставку

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Депутат Кнессета Эйтан Броши ("Сионистский лагерь") не собирается уходить в отставку, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах против него.Об этом сообщил его адвокат Илан Бомбах в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛь" в понедельник, 30 июля."Эйтан Броши категорически отрицает выдвинутые обвинения, и не собирается уходить в отставку. Наоборот, те, кто требует его отставку, должны сами быть отстранены", - отметил представитель Броши.Также депутат намерен "подать иск за клевету против женщины, опубликовавшей эту историю". Она рассказала о случае грубых сексуальных домогательств.Инцидент произошел 15 лет назад, когда она была вместе с Броши на семинаре. По ее словам, политик якобы совершил непристойные действия в лифте.После этого Ави Габай уведомил депутата, что он отстранен от деятельности в партии. Эйтан Броши в свою очередь извинился перед пострадавшей, заявив, что жест имел "дружеский характер".