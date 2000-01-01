В Грузии легализовано употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии постановил, что употребление марихуаны в стране легально. Отмечено, что потребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности.
Таким образом, в Грузии отменены санкции за употребление марихуаны.
Коллегией по делам Конституционного суда был рассмотрен совместный иск кандидата на пост президента Зураба Джапаридзе и его соратника по партии Вахтанга Мегрелишвили, который предусматривает отмену админштрафа в связи с употреблением марихуаны, пишет Panarmenian.
Сторона-истец желает, чтобы все санкции за употребление марихуаны без назначения врача были признаны неконституционными.
Истцы утверждают, что употреблением марихуаны вред может быть причинен только здоровью того, кто ее принимает, и он сам будет ответственным за результат.