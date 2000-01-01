30.07 17:25 MIGnews.com
Латвия обзаведется шестью вертолетами
Оборонное ведомство и Госпограничная охрана Латвии намерены в ближайшие годы приобрести 6 вертушек, которые можно будет задействовать для тушения пожаров.
В Минобороны пояснили, что в течение месяца будет принято решение о приобретении 4 вертолетов. Сумму покупки озвучат позже.
Сообщается, что контракт о поставках вертолетов планируется заключить в текущем году, первая поставка предусмотрена в 2021 году.
В настоящее время воздушные силы Нацвооруженных сил Латвии владеют 4 новыми вертолетами Ми-17 и двумя вертолетами Ми-2, пишет LSM.LV
.
В Госпограничной охране заявили, что в декабре минувшего года был заключен договор с компанией "Leonardo S. p.a.", который предусматривает обновление парка вертолетов.
Два вертолета "Agusta Bell 206B" 1974 и 1980 годов выпуска в следующем году заменят легким классом "AW 119 Kx".
Как известно, Латвия попросила о международной помощи в тушении лесных пожаров, но ЕС оказался не в состоянии помочь из-за сильных пожаров в других государствах блока.
Поделиться
Все по теме
Комментарии