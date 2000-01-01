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30.07 16:05   MIGnews.com

Еврейский конгресс призвал ООН осудить ХАМАС за экотерроризм

Всемирный еврейский конгресс (WJC) создал петицию, в которой призывают ООН осудить террористическую группировку ХАМАС за экологический терроризм.
За две недели документ подписали 8 тысяч человек, но в конгрессе рассчитывают, что петицию подпишут не менее 10 тысяч.

В заявлении WJC говорится: "Мы призываем главу Программы ООН по окружающей среде Эрика Солхейма осудить ХАМАС и другие террористические группировки в Газе за нанесение серьезного экологического ущерба в южной части Израиля".

Согласно данным еврейского конгресса, ХАМАС сжег тысячи покрышек и выпустил сотни взрывоопасных устройств на территорию Государства Израиль. Это в свою очередь привело к выбросу токсичных материалов в экосистему. Кроме того, террористы уничтожили более чем 7400 акров земли, сотни акров пшеницы и 2700 акров охраняемых природных заповедников, говорится в заявлении.

Также в конгрессе подчеркнули, что "огненный терроризм" является угрозой для естественной среды обитания местного животного мира. Также от экотажа сильно пострадали лесы и сельскохозяйственные угодья. По подсчетам конгресса, стоимость ущерба превысила 3 млн долларов.

На восстановление экосистемы в Израиле потребуются годы, отметили в WJC.


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