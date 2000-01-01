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Изменение названия Македонии - грядет голосование 30.07 15:58   MIGnews.com

Изменение названия Македонии - грядет голосование

Законодатели Македонии решили провести голосование по предложениям Кабмина, устанавливающие детали референдума по соглашению с Грецией об изменении названия страны на Республика Северная Македония.

Коалиция премьера Зорана Заева имеет 67 из 120 мест в парламенте, а для принятия решения нужно простое большинство.

Лидер правительства предложил провести референдум 30 сентября. У граждан Македонии спросят: "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?", пишет Associated Press.

Справка. В течение нескольких десятилетий две страны вели спор о названии Македонии. Греция настаивает, что нынешнее название страны содержит территориальные претензии к греческой провинции с одноименным названием.


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