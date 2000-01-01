Изменение названия Македонии - грядет голосование

Законодатели Македонии решили провести голосование по предложениям Кабмина, устанавливающие детали референдума по соглашению с Грецией об изменении названия страны на Республика Северная Македония.
Коалиция премьера Зорана Заева имеет 67 из 120 мест в парламенте, а для принятия решения нужно простое большинство.
Лидер правительства предложил провести референдум 30 сентября. У граждан Македонии спросят: "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?", пишет Associated Press.
Справка. В течение нескольких десятилетий две страны вели спор о названии Македонии. Греция настаивает, что нынешнее название страны содержит территориальные претензии к греческой провинции с одноименным названием.