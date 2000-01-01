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30.07 13:47   MIGnews.com

Сара Нетаниягу: ЛГБТ-сообщество в сердце у премьер-министра

Супруга премьер-министра Сара Нетаниягу выразила поддержку сообществу ЛГБТ Израиля в условиях противоречия в отношении закона о суррогатном материнстве.

Об этом в понедельник, 30 июля сообщает Arutz Sheva.

Отвечая на вопрос, что Сара Нетаниягу испытывает по отношению к сообществу ЛГБТ, она ответила, что "наша стран очень продвинута и только прогрессирует во многих сферах".

"Я не государственный деятель, не глава правительства, но я говорю вам, что вы ЛГБТ – в сердце у премьер-министра", - отметила Сара Нетаниягу во время участия в мероприятии, организованном ее подругой телеведущей Сандрой Риглер.

По ее словам, Биньямин Нетаниягу поддерживает их борьбу: "Он вас поддерживает, только надо проявить терпение и дать ему время, и все будет хорошо".

Сара Нетаниягу также напомнила, что ранее она оказывала помощь гомосексуальным парам.

"Я думаю, что в сообществе все знают, как я им помогала — как я помогла паре привезти детей из Индии, и когда было землетрясение в Непале. Поверьте, что за кулисами я очень и очень вас поддерживаю и помогаю", - добавила она.


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