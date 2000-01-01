Сара Нетаниягу: ЛГБТ-сообщество в сердце у премьер-министра

Отвечая на вопрос, что Сара Нетаниягу испытывает по отношению к сообществу ЛГБТ, она ответила, что "наша стран очень продвинута и только прогрессирует во многих сферах".
"Я не государственный деятель, не глава правительства, но я говорю вам, что вы ЛГБТ – в сердце у премьер-министра", - отметила Сара Нетаниягу во время участия в мероприятии, организованном ее подругой телеведущей Сандрой Риглер.
По ее словам, Биньямин Нетаниягу поддерживает их борьбу: "Он вас поддерживает, только надо проявить терпение и дать ему время, и все будет хорошо".
Сара Нетаниягу также напомнила, что ранее она оказывала помощь гомосексуальным парам.
"Я думаю, что в сообществе все знают, как я им помогала — как я помогла паре привезти детей из Индии, и когда было землетрясение в Непале. Поверьте, что за кулисами я очень и очень вас поддерживаю и помогаю", - добавила она.