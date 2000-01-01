Нетаниягу отправится в Колумбию с официальным визитом

Отметим, что это будет уже вторая поездка Нетаниягу в южноамериканское государство менее чем за год.
Во время своего трехдневного пребывания в Боготе с 6 по 9 августа, глава правительства также планирует встретиться с различными региональными лидерами, объявил его офис в воскресенье.
Избранный президент Колумбии Иван Дуке заявил, что хочет улучшить отношения с Израилем, и даже открыто объявил идею перевода посольства своей страны в Иерусалим.
Отметим, что 16 мая во время предвыборной кампании Иван сказал, что, если он будет избран, он не исключит "возможности размещения дипмиссии Колумбии в Иерусалиме".
Он также выразил желание "поддерживать наилучшие отношения с Еврейским Государством".
Заявление нового лидера Колумбии было сделано в тот же день, когда Гватемала стала второй страной, которая переместила свое посольство в Иерусалим через два дня после Соединенных Штатов. Через неделю Парагвай стал третьей страной, которая сделала это.