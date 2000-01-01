30.07 11:28 MIGnews.com

Самый знаменитый израильский историк бойкотирует Израиль

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Профессор Еврейского Университета Иерусалима и автор всемирного бестселлера “Сапиенс: Краткая История Человечества” Йоваль Ноах Харари отказался от приема в его честь в израильском консульстве в Лос-Анджелесе.Книга Харари издана на 30 языках, тиражи превысили восемь миллионов экземпляров.В сентябре Харари должен принять участие в шоу Live Talk LA вместе с Биллом Гейтсом. Консульство вступило в контакт с организаторами мероприятия, предложив устроить специальный прием в честь Харари, но тот отказался.Харари заявил, что не может сотрудничать с консульством, которое является “длинной рукой израильской правительственной политики, которая ограничивает свободу коммуникаций, слова, креативности и мысли”.