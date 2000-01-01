Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Самый знаменитый израильский историк бойкотирует Израиль 30.07 11:28   MIGnews.com

Самый знаменитый израильский историк бойкотирует Израиль

Профессор Еврейского Университета Иерусалима и автор всемирного бестселлера “Сапиенс: Краткая История Человечества” Йоваль Ноах Харари отказался от приема в его честь в израильском консульстве в Лос-Анджелесе.

Книга Харари издана на 30 языках, тиражи превысили восемь миллионов экземпляров.

В сентябре Харари должен принять участие в шоу Live Talk LA вместе с Биллом Гейтсом. Консульство вступило в контакт с организаторами мероприятия, предложив устроить специальный прием в честь Харари, но тот отказался.

Харари заявил, что не может сотрудничать с консульством, которое является “длинной рукой израильской правительственной политики, которая ограничивает свободу коммуникаций, слова, креативности и мысли”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:56
Зуаби: солдаты избили членов флотилии свободы
11:26
Жертв калифорнийских лесных пожаров становится все больше
11:11
ЦАХАЛ задержал четырех палестинских журналистов
11:02
Индия лишила 4 миллиона мусульман гражданства
10:45
Младенов назвал переговоры в Каире "позитивными"
10:34
В Катаре закончились переговоры Талибана и США
10:08
На берегу Кинерета обнаружены тела двоих ранее пропавших
09:44
Нетаниягу призывает мир помочь иранцам
09:32
Президент Венесуэлы обвиняется в хищении более $1 миллиарда
09:05
Либерман пообещал раненому солдату дать "ответ" ХАМАСу
08:44
Писатели осудили закон о национальном характере Израиля
08:33
Почему Ливан утопил танки в море
08:29
Германия может ввести ограничение на правление канцлера
08:07
Репатрианты из Эфиопии устроили протесты в Иерусалиме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus