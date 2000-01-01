Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 30.07 12:08   MIGnews.com

Трамп назвал New York Times врагом народа

Президент США Дональд Трамп по итогам конференции с директорами издания The New York Times опубликовал в своем аккаунте заявление, в котором изменил формулировку "Лживые новости" по отношению к изданию на "Враг народа".

"Была очень хорошая и интересная встреча в Белом доме с А.Г. Сульцбергером, издателем New York Times. Провел много времени, рассказывая о огромном количестве "Лживых новостей", выпущенных средствами массовой информации, и о том, как эти "Лживые новости" превратились в фразу "Враг народа", - написал президент на своей странице в Twitter.


По словам же самого Артура Сульцбергера, он пошел на эту встречу, чтоб предупредить, что регулярные негативные отзывы Трампа о представителях СМИ могут вылиться в насилие по отношению к журналистам.

"Я прямо сказал президенту, что воспринимаю его слова не просто как "раскалывающие" (общество - ред.), но и как все более и более опасные", - передали его слова на DW. Кроме того, Сульцбергер отметил, что в ходе разговора со стороны Трампа часто звучали неоднозначные, откровенно обидные и агрессивные выпади в сторону представителей средств массовой информации.

Позже Дональд Трамп добавил, что "неудачники" из New York Times не пишут ничего, кроме "плохих историй" даже об "очень позитивных событиях". А также что не допустит разворовывание страны "антитрамповскими ненавистниками из умирающей газетной индустрии".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:47
Сара Нетаниягу: ЛГБТ-сообщество в сердце у премьер-министра
13:41
Саудия выделила землю под израильский полигон
13:08
Из-за поддельной визы: В Израиль не пустили 90 турков
12:47
Израиль выдворяет художников, нарисовавших портрет Тамими
12:30
Самолет Wizz Air успешно приземлился в Бен-Гурион  
12:28
В Ливане военнослужащего подозревают в связях с Израилем
12:25
Чрезвычайная ситуация в аэропорту Бен-Гурион
11:56
Зуаби: солдаты избили членов флотилии свободы
11:28
Самый знаменитый израильский историк бойкотирует Израиль
11:26
Жертв калифорнийских лесных пожаров становится все больше
11:11
ЦАХАЛ задержал четырех палестинских журналистов
11:02
Индия лишила 4 миллиона мусульман гражданства
10:45
Младенов назвал переговоры в Каире "позитивными"
10:34
В Катаре закончились переговоры Талибана и США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus