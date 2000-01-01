Трамп назвал New York Times врагом народа

Президент США Дональд Трамп по итогам конференции с директорами издания The New York Times опубликовал в своем аккаунте заявление, в котором изменил формулировку "Лживые новости" по отношению к изданию на "Враг народа".
"Была очень хорошая и интересная встреча в Белом доме с А.Г. Сульцбергером, издателем New York Times. Провел много времени, рассказывая о огромном количестве "Лживых новостей", выпущенных средствами массовой информации, и о том, как эти "Лживые новости" превратились в фразу "Враг народа", - написал президент на своей странице в Twitter.
Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad!
По словам же самого Артура Сульцбергера, он пошел на эту встречу, чтоб предупредить, что регулярные негативные отзывы Трампа о представителях СМИ могут вылиться в насилие по отношению к журналистам.
"Я прямо сказал президенту, что воспринимаю его слова не просто как "раскалывающие" (общество - ред.), но и как все более и более опасные", - передали его слова на DW. Кроме того, Сульцбергер отметил, что в ходе разговора со стороны Трампа часто звучали неоднозначные, откровенно обидные и агрессивные выпади в сторону представителей средств массовой информации.
Позже Дональд Трамп добавил, что "неудачники" из New York Times не пишут ничего, кроме "плохих историй" даже об "очень позитивных событиях". А также что не допустит разворовывание страны "антитрамповскими ненавистниками из умирающей газетной индустрии".