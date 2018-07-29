Память о Холокосте: в Мюнхене уберут "камни преткновения"
Власти Мюнхена вводят новую форму памяти о Холокосте в качестве ответа на вездесущие мемориалы "камни преткновения", вмурованные в тротуары памятные плиты, на которых выбиты имена жертв Холокоста, которые заменят на мемориальные доски.
По данным издания, данное решение было принято после волны критики в адрес немецкого художника Гюнтера Демнига и его памятных плит. Общественность считает, что эти плиты пачкаются, стираются и выглядят "недостойно памяти погибших".
"Благодаря этой новой форме поминовения Мюнхен идет своим путем в направлении почетного и долговременного воспоминания", - заявила глава еврейской общины Мюнхена и Баварии Шарлотта Кноблох.
Уточняется, что автором нового проекта стал дизайнер Килиан Стаус.
Доски будут установлены в память о 10 тысячах мюнхенцах, убитых нацистами в период с 1933 по 1945 год.