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Мюнхен вводит новую форму памяти о Холокосте | Фото:30.07 22:16   MIGnews.com

Память о Холокосте: в Мюнхене уберут "камни преткновения"

Власти Мюнхена вводят новую форму памяти о Холокосте в качестве ответа на вездесущие мемориалы "камни преткновения", вмурованные в тротуары памятные плиты, на которых выбиты имена жертв Холокоста, которые заменят на мемориальные доски.

Об этом в понедельник, 30 июля сообщает JTA.

По данным издания, данное решение было принято после волны критики в адрес немецкого художника Гюнтера Демнига и его памятных плит. Общественность считает, что эти плиты пачкаются, стираются и выглядят "недостойно памяти погибших".

"Благодаря этой новой форме поминовения Мюнхен идет своим путем в направлении почетного и долговременного воспоминания", - заявила глава еврейской общины Мюнхена и Баварии Шарлотта Кноблох.

Уточняется, что автором нового проекта стал дизайнер Килиан Стаус.

Доски будут установлены в память о 10 тысячах мюнхенцах, убитых нацистами в период с 1933 по 1945 год.


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