30.07 11:02 MIGnews.com

Индия лишила 4 миллиона мусульман гражданства

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Индия объявила о лишении гражданства 4 миллионов мусульман - жителей штата Ассам.Речь идет о лицах, не сумевших предоставить удовлетворительные доказательства легальности своего пребывания на индийской территории.Речь идет о мусульманских беженцах или потомках беженцев из Бангладеш. Сотни тысяч людей бежали из Бангладеш в Индию во время войны за независимость в начале 70-х годов.Более 30 миллионов человек подали индийским властям прошения о предоставлении гражданства. Четырем миллионам было отказано, в связи с тем, что они не смогли предоставить доказательств своего пребывания на индийской территории до 24 марта 1971 года. Эти люди объявлены незаконно находящимися в Индии иностранцами.Несколько тысяч человек уже задержаны и отправлены в лагеря временного содержания. Премьер-министр Нарендра Мори ранее заявлял, что нелегалы будут депортированы из Индии. Вопрос о том, готовы ли их принять в Бангладеш остается открытым.