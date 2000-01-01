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ПА освободила задержанного бизнесмена после угрозы США 30.06 10:00   MIGnews.com

ПА освободила задержанного бизнесмена после угрозы США

Силовики Палестинской администрации освободили Хевронского бизнесмена Салеха Абу Майалеха в субботу, 29 июня, в 22:45 после того, как он был задержан по возвращении с экономической конференции в Бахрейне.

По сообщениям палестинцев, решение об освобождении бизнесмена было принято после письма с угрозами из посольства США.

"Мы рады, что ПА освободила палестинца, которого они арестовали после посещения семинара "Мир процветанию", - написал после освобождения посланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. "Мы надеемся продолжить наш разговор со всеми, кто присутствовал на семинаре, и со всеми, кто хочет лучшего будущего для палестинцев".




Ранее ПА и несколько палестинских фракций призывали палестинцев и арабов бойкотировать семинар под предлогом того, что он является частью плана администрации США по "ликвидации палестинского дела".

Палестинские источники сообщили, что 49-летний Салех Абу Маяле, бизнесмен из Хеврона, был арестован службой общей разведки ПА во главе с генералом Маджедом Фараджем.

Ашраф Джабари, еще один бизнесмен из Хеврона, который присутствовал на семинаре в качестве представителя торговой палаты Иудеи и Самарии, расссказал, что Абу Майяле был арестован возле своего дома в пятницу. Это случилось на следующий день после того, как он и другие палестинцы, которые присутствовали на семинаре, вернулись домой. По словам 45-летнего Джабари, в общей сложности в нем приняли участие 15 палестинских бизнесменов.

Джабари сообщил "The Jerusalem Post", что сотрудники безопасности ПА провели обыски в домах трех других палестинских бизнесменов в попытке арестовать их.


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