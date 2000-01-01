30.06 10:00 MIGnews.com

ПА освободила задержанного бизнесмена после угрозы США

We are pleased the PA has released the Palestinian they arrested after attending the Peace to Prosperity workshop. We look fwd to continuing our conversation w all who attended the workshop & anyone else who wants a better future for the Palestinians. https://t.co/A0mXdhITmP — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 30 июня 2019 г.

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Силовики Палестинской администрации освободили Хевронского бизнесмена Салеха Абу Майалеха в субботу, 29 июня, в 22:45 после того, как он был задержан по возвращении с экономической конференции в Бахрейне.По сообщениям палестинцев, решение об освобождении бизнесмена было принято после письма с угрозами из посольства США."Мы рады, что ПА освободила палестинца, которого они арестовали после посещения семинара "Мир процветанию", - написал после освобождения посланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. "Мы надеемся продолжить наш разговор со всеми, кто присутствовал на семинаре, и со всеми, кто хочет лучшего будущего для палестинцев".Ранее ПА и несколько палестинских фракций призывали палестинцев и арабов бойкотировать семинар под предлогом того, что он является частью плана администрации США по "ликвидации палестинского дела".Палестинские источники сообщили, что 49-летний Салех Абу Маяле, бизнесмен из Хеврона, был арестован службой общей разведки ПА во главе с генералом Маджедом Фараджем.Ашраф Джабари, еще один бизнесмен из Хеврона, который присутствовал на семинаре в качестве представителя торговой палаты Иудеи и Самарии, расссказал, что Абу Майяле был арестован возле своего дома в пятницу. Это случилось на следующий день после того, как он и другие палестинцы, которые присутствовали на семинаре, вернулись домой. По словам 45-летнего Джабари, в общей сложности в нем приняли участие 15 палестинских бизнесменов.Джабари сообщил "The Jerusalem Post", что сотрудники безопасности ПА провели обыски в домах трех других палестинских бизнесменов в попытке арестовать их.