30.06 09:05 MIGnews.com

Ликуд: Ашкенази готовил путч, пусть не читает нам мораль

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Партия Ликуд прокомментировала интервью генерал-майора в отставке и члена “квартета лидеров” партии Кахоль Лаван Габи Ашкенази 12-му каналу израильского ТВ.Ликуд заявил: "Мы заранее отказываемся слушать проповеди Габи Ашкенази, который, будучи начальником Генштаба, готовил путч, мошенническим образом получил миллионы шекелей от инвесторов компании Шемен, и оставил в Генштабе ЦАХАЛа вонючий труп, именуемый “дело Харпаза”. Слушать проповеди Габи Ашкенази - это все равно, что учиться информационной безопасности у Бени Ганца".