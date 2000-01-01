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ВМС ЦАХАЛа: нам нужны подлодки 30.06 07:02   MIGnews.com

ВМС ЦАХАЛа: нам нужны подлодки

Газета Едиот Ахронот опубликовала большой материал о военно-морских силах ЦАХАЛа.

Бригадный генерал Йоси Ашкенази, глава службы снабжения ВМС объяснил журналистам, что вопреки участникам кампании в прессе, продолжающейся уже несколько лет, флоту действительно необходимы современные субмарины.

Бригадир Ашкенази заявил: “Это сводит меня с ума. Мы не называем новые подлодки седьмой, восьмой и девятой, потому что в реальности они заменяют первую, вторую и третью. Они мне говорят: “Вы хотите девять подлодок , на этой арене?” - как будто против нас - армия Судана.

Но мы заменяем Левиафан, Дельфин и Ткума, срок службы которых подходит к концу в следующем десятилетии. Нет ни малейшего сомнения в том, что они необходимы”.

Ашкенази добавил: “Относительно подлодок класса Дакар мы уже опоздали . Я хотел бы увидеть подписанный контракт. Мы должны были их уже построить.  Поймите, Государство Израиль без дельфина, Левиафана и Ткума - катастрофа”.

Относительно надводных кораблей Ашкенази сказал: “Невозможно оставаться только с кораблями класса Саар 5 и Нирит. Некоторым из них уже по 25 лет. Без плана строительства новых сил мы обречены на отставание”.

Штаб квартира ВМС стала одним из основных объектов расследования “коррупции в рамках дела 3000”. Несмотря на то, что следователи не предъявили никаких претензий военным и выдвинули обвинения только против гражданских посредников, скандал явно не остался без последствий.

Генерал Ашкенази говорит: “Новые подлодки, которые будут поставлены на вооружение в течение ближайших 3,5 лет - Рахав, Танин и Дракон, могут проводить много дней под водой, не поднимаясь на поверхность, без риска обнаружения. Таких возможностей не было у подлодок класса Dolphin, построенных 20 лет назад”.

Ашкенази подчеркивает: “Мы не улучшаем подлодку, с дизайном 30-летней давности. Мы все равно не сможем установить на нее новейшие системы, это сложнее, чем построить новую субмарину. В подводном мире появились новые угрозы, которых не существовало 15 лет назад - такие, как сонар дальнего действия  работающий на очень низких частотах. Новые субмарины будут иметь совершенно другие возможности, отличные от тех, что были у подлодок, построенных на основании опыта второй мировой войны”.


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