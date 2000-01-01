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Исторический момент: Трамп встретился с Ким Чен Ыном 30.06 13:36   MIGnews.com

Исторический момент: Трамп перешел границу КНДР

Трамп ранее намеревался встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне – б этом он даже писал в своем Твиттере. И вот наконец это событие свершилось.

В воскресенье, 30 июня, президент США Дональд Трамп поприветствовал Ким Чен Ына Северной Кореи в сильно укрепленной демилитаризованной зоне. Эта встреча была нацелена на возобновление переговоров по ядерной программе страны-изгоя в стремлении к соглашению, определяющему будущее всего мира. К слову, Трамп стал первым американским лидером, который посетил Северную Корею.

Вначале состоялась короткая фотосессия, к слову, тоже историческая. Эта встреча знаменует собой возвращение к непосредственному контакту между лидерами, поскольку переговоры сорвались во время саммита во Вьетнаме в феврале. Но это мало что дает, ведь чтобы стереть сомнения, которые остаются в отношении будущих переговоров и готовности Севера отказаться от своих запасов ядерного оружия.

"Это большая честь быть здесь, - сказал Трамп, - это великий день для мира". Ким поприветствовал его, и сказал (о Трампе): "Я считаю, что это выражение его готовности устранить неудачное прошлое и в новое будущее".

Встреча в городе перемирия Панмунджом также представляла собой поразительное признание Трампом легитимности авторитарного Кима над нацией с ужасным послужным списком прав человека.


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