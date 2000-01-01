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Нетаниягу: меня не пугает пропаганда `экспертов` 30.06 12:12   MIGnews.com

Нетаниягу: меня не пугает пропаганда "экспертов"

Перед началом заседания правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал критику, раздающуюся в его адрес в связи с ситуацией на границе с Газой.

Премьер сказал: “Мы понимаем проблемы общин на границе с Газой. На прошлой неделе мы ввели тяжелые санкции против ХАМАСа, включая прекращение поставок топлива. Надо будет - надавим еще сильнее. И советы экспертов-пропагандистов на меня никакого впечатления не производят. Это советы, которые они сами не осуществляли, когда находились на соответствующих должностях. Они также первыми начнут атаковать нас в случае широкомасштабной военной операции, которую нам, возможно, придется провести”.


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