30.06 11:14 MIGnews.com

Самоуверенность Кохави граничит с непониманием реальности

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Под таким названием в газете Маарив опубликована статья Рана Адалиста. Адалист, ветеран Саерет Шакед, писатель и журналист, был одним из основателей движения Шалом Ахшав. Адалист решил предупредить израильскую общественность о проблемах с новым начальником Генштаба ЦАХАЛа “пока не поздно”:“Авив Кохави - выдающийся солдат. В 2014 году, будучи начальником военной разведки, он заслужил приз за креативное мышление, распознав, что новый президент Ирана, Хасан Рухани, начинает сбивать пламя пожара в регионе и готов отказаться от ядерной программы. О нем говорили как о философе и художнике, автоматически предлагая ему поддержку левых.В качестве нового начальника Генштаба его работа - вырыть как можно меньше могил, хранить человеческое достоинство и ценности солдат ЦАХАЛа и охранять безопасность Израиля. Но безопасность Израиля - очень размытое и трудноуловимое понятие, и потому, прежде чем начальник Генштаба начнет убивать евреев и арабов, он должен объяснить общественности, что это такое.На церемонии смены начальников Генштаба Кохави говорил о своем намерении превратить ЦАХАЛ в “летальную армию”. Его предшественник, Гади Айзенкот, делал различие между “чувством безопасности граждан Израиля” и реальной безопасностью, которая зависит от реального соотношения сил. Прошло несколько месяцев до того, как Кохави разъяснил, что он реально имел в виду. Всплыло слово “экстерминация”. Речь идет об армии, которая не считается ни с чем. Экстерминация - это ориентир реальности “или мы или они”. Мы не находимся в этой ситуации. Политический потенциал сегодня не реализован, и, чтобы избежать ненужного кровопролития, работа начальника Генштаба - воевать за то, чтобы кровопролития не было. Так поступил Айзенкот, и таким путем должен идти Кохави.Одним из самых важных журналистских документов, опубликованных в последнее время стала программа Кохави, в том виде, в котором она представлена высшему генералитету Талем Лев-Рамом и Алексом Фишманом. В ней говорится: “Боевые подразделения будут изучаться Кохави с учетом убитых и раненых со стороны противника. Кохави говорит о нокауте в первом раунде, о сотнях убитых врагов каждый день и агрессивной физической ликвидации вражеских боевиков...Военное подразделение сможет представить в качестве достижения бой, в котором убито более 50% живой силы врага - будь то в Ливане или в Газе”.Эта научно-фантастическая писанина (от науки здесь - цифры и проценты) проходит так, как будто мы не усвоили уроков вьетнамской войны. Каждую неделю министр обороны Роберт Макнамара сообщал Конгрессу количество убитых членов Вьетконга, утверждая, что ключ к победе - “элиминация”, “освобождение Вьетнама” и “сокрушительный удар по коммунизму и Советскому Союзу”.И сегодня мы оказываемся в ситуации, как будто концепции Айзенкота “войны между войнами” и не было и теперь перед нами новейшее изобретение Кохави “бум - и закончили”.Перед нами - бесчувственность, граничащая с отсутствием понимания реальности - политической, государственной и социальной реальности. И даже моральной реальности. Проблема в политическом эшелоне, который боится войны и думает, что только экономическое давление и насилие убедит палестинцев отказаться от своего национального видения. Решением Айзенкота было жалить (посредством ВВС) с тем, чтобы успокоить евреев и запугать арабов. Кохави, вместо ВВС и артиллерии готовит сухопутный маневр. Он верит в то, что мы имеем дело не с террористическими организациями, но с “террористическими армиями”, в каждой из которых насчитывается по 30-40 тысяч человек, 120 тысяч ракет на севере и 20 тысяч - на юге.Кохави говорил о главном уроке Второй Ливанской Войны: “Целью должно быть не занятие определенной цели, скажем города Бинт Джбейль, но уничтожение врага в пределах этой цели”. тут необходимо пояснение - речь идет концентрациях гражданского населения, и “реальные решения” означают завоевание столиц этих “террористических армий”(Газа? Бейрут? Дамаск?) Реальная конкуренция будет между “скоростью экстерминации” Кохави и скорость, с которой мир потребует этот прекратить".