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Минздрав требует немедленно закрыть систему образования 30.05 09:29   MIGnews.com

Минздрав требует немедленно закрыть систему образования

Телеканал КАН сообщает, что в свете новой вспышки коронавируса в Израиле министерство здравоохранения страны уже в пятницу, 29 мая, потребовало от премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить работу системы образования.

КАН сообщает, что речь идет, в первую очередь, об учащихся средних и старших классов.

Месяц назад, когда премьер-министр объявил о начале выхода из кризиса коронавируса, он предупредил, что в случае, если количество новых зараженных превысит сто человек в день, экономику придется снова останавливать. В то же время, Нетаниягу тогда говорил о зараженных, не проживающих на территории очагов заражения. Поскольку большинство новых зараженных из Иерусалима, считающегося очагом заражения, у правительства все еще есть пространство для маневра.

Против прекращения занятий выступил новый министр просвещения Йоав Галант. Он указал на то, что тот факт, что дети находятся в школах, в строгих рамках и под наблюдением, возможно, имеет положительное воздействие в рамках борьбы с коронавирусом. Если школы закроют, дети ринуться на море, в парки, в моллы - и там уже контролировать их контакты и передвижение не представляется возможным.

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов настаивал, чтобы объявление о закрытии школ было сделано уже в пятницу, с тем, чтобы произвести впечатление на общество - но предложение было отвергнуто.

Минздрав также выдвинул предложение о том, чтобы перенести на более поздний срок серию новых послаблений, намеченных на середину июня - открытие банкетных залов, садов для проведения торжественных мероприятий и т.п. Этому воспротивился министр финансов Исраэль Кац.

В министерстве финансов критикуют политику министерства здравоохранения. Специалисты указывают на то, что целью первого карантина было выиграть время, подготовить систему здравоохранения к работе в условиях эпидемии, развернуть лаборатории, понять, как бороться с коронавирусом. В то же время и в министерстве финансов, и в министерстве здравоохранения понимают, что возвращение к тотальному карантину - в том виде, в котором он был введен в марте невозможен. Ни одна экономика в мире не может быть остановлена на несколько месяцев. В связи с этим в минфине резко критикуют коллег из минздрава и указывают на поспешность проведения вчерашней пресс-конференции, в ходе которой прозвучали намеки на возможность возврата к крайним мерам. В минфине говорят, что ответом на локальные вспышки коронавируса должны быть жесткие локализованные меры, но не понимают, почему в случае, если в одной из школ Иерусалима произошла вспышка следует останавливать экономику Кирьят-Шмоны.


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