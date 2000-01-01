30.05 21:30 MIGnews.com

Нетаниягу: ограничения вернутся при одном условии

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил о резком росте новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние дни.Соответствующее заявление он сделал вечером, 30 мая, во время обращения к гражданам.Нетаниягу признал, что еще слишком рано говорить о том, является ли увеличение числа зараженных тенденцией. Глава правительства осудил ослабление дисциплины среди израильтян, которые стали хуже выполнять правила социального дистанцирования."Отныне мы будем ужесточать дисциплину, которая ослабла, и поощрять компании, которые ее уважают. Мы будет наказывать тех, кто не следует правилам", – отметил премьер.Он пояснил, что пока нет вакцины от коронавируса, эпидемия будет постоянно возвращаться и распространяться."Если мы не будем тщательно соблюдать правила социального дистанцирования, у нас не останется другого выбора, кроме как вернуться к ограничениям в экономике и общественной сфере", – сказал Нетаниягу.Он также добавил, что ближайшие дни станут испытанием для Израиля.За это время будет определено, стоит ли возвращать ограничения, чтобы сдерживать COVID-19."В настоящий момент принято решение не закрывать учебные заведения, так как в этом нет необходимости. Ближайшие дни мы обозначили как испытательный срок, после завершения которого мы проведем дополнительную оценку ситуации", – подчеркнул Нетаниягу.Он также рассказал, что в ближайшие дни будут внесены изменения в так называемый фиолетовый стандарт, на основании которого работают предприятия и учреждения.Правительство, по его словам, будет стремиться усилить соблюдение гражданами принципов социального дистанцирования. Министерству внутренней безопасности отданы распоряжения ужесточить контроль, который будет осуществляться полицией и инспекторами муниципалитетов, которые получат специальные полномочия.Между тем министерство просвещения усилит контроль за соблюдением правил в учебных заведениях.