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Нетаниягу: ограничения вернутся при одном условии | Фото:30.05 21:30   MIGnews.com

Нетаниягу: ограничения вернутся при одном условии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил о резком росте новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние дни.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 30 мая, во время обращения к гражданам.

Нетаниягу признал, что еще слишком рано говорить о том, является ли увеличение числа зараженных тенденцией. Глава правительства осудил ослабление дисциплины среди израильтян, которые стали хуже выполнять правила социального дистанцирования.

"Отныне мы будем ужесточать дисциплину, которая ослабла, и поощрять компании, которые ее уважают. Мы будет наказывать тех, кто не следует правилам", – отметил премьер.

Он пояснил, что пока нет вакцины от коронавируса, эпидемия будет постоянно возвращаться и распространяться.

"Если мы не будем тщательно соблюдать правила социального дистанцирования, у нас не останется другого выбора, кроме как вернуться к ограничениям в экономике и общественной сфере", – сказал Нетаниягу.

Он также добавил, что ближайшие дни станут испытанием для Израиля.
За это время будет определено, стоит ли возвращать ограничения, чтобы сдерживать COVID-19.

"В настоящий момент принято решение не закрывать учебные заведения, так как в этом нет необходимости. Ближайшие дни мы обозначили как испытательный срок, после завершения которого мы проведем дополнительную оценку ситуации", – подчеркнул Нетаниягу.

Он также рассказал, что в ближайшие дни будут внесены изменения в так называемый фиолетовый стандарт, на основании которого работают предприятия и учреждения.

Правительство, по его словам, будет стремиться усилить соблюдение гражданами принципов социального дистанцирования. Министерству внутренней безопасности отданы распоряжения ужесточить контроль, который будет осуществляться полицией и инспекторами муниципалитетов, которые получат специальные полномочия.

Между тем министерство просвещения усилит контроль за соблюдением правил в учебных заведениях.


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