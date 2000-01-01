31.05 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Израиль: занятия в школах продолжаются, но при одном условии
Правительство решило продолжить работу системы образования, несмотря на требования министерства здравоохранения закрыть учебные заведения из-за вспышки коронавируса. Закрыты будут лишь те, где были выявлены случаи заражения.
В Старом Городе Иерусалима полицейский застрелил палестинца
Полицейские пограничной полиции застрелили палестинца в Старом Городе во время погони. ХАМАС и ФАТХ призвали наказать виновных в "военном преступлении".
Автор поста о Яире Нетаниягу отстранен от работы
Редактор газеты Едиот Ахронот Нета Ливне осудил в твиттере высказывания главе новостного отдела субботнего приложения к газете Йоава Керена.
В Израиле – 284 жертвы COVID-19, 17212 зараженных
За последние сутки в Израиле было зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, из-за чего общее количество возросло до 17212.
Пентагон приказал армии приготовиться войти в Миннеаполис
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки приказало армии приготовиться к развертыванию подразделений в Миннеаполисе, где уже несколько дней бушуют беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
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