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Нир Баркат: Ганц не должен стать премьером | Фото:30.05 21:01   MIGnews.com

Нир Баркат: Ганц не должен стать премьером

Депутат от партии "Ликуд" Нир Баркат считает, что министр обороны Бенни Ганц не должен стать премьер-министром по условиям ротации с Биньямином Нетаниягу.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 30 мая.

По его словам, у Ганца нет необходимого опыта, чтобы руководить правительством.

"Во время избирательной кампании я, как и мои друзья в "Ликуде", утверждал, что Ганц не имеет навыков или опыта. Мое мнение так и не изменилось", – сказал Баркат.

Что примечательно, за несколько дней до этого с аналогичным комментарием выступила Мири Регев, из-за чего Ганц прервал встречу с Нетаниягу.


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