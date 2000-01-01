30.05 21:01 MIGnews.com

Нир Баркат: Ганц не должен стать премьером

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Депутат от партии "Ликуд" Нир Баркат считает, что министр обороны Бенни Ганц не должен стать премьер-министром по условиям ротации с Биньямином Нетаниягу.Соответствующее заявление он сделал в субботу, 30 мая.По его словам, у Ганца нет необходимого опыта, чтобы руководить правительством."Во время избирательной кампании я, как и мои друзья в "Ликуде", утверждал, что Ганц не имеет навыков или опыта. Мое мнение так и не изменилось", – сказал Баркат.Что примечательно, за несколько дней до этого с аналогичным комментарием выступила Мири Регев, из-за чего Ганц прервал встречу с Нетаниягу.