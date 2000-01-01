30.05 18:27 MIGnews.com

Автор поста о Яире Нетаниягу отстранен от работы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Редактор газеты Едиот Ахронот Нета Ливне осудил в твиттере высказывания главе новостного отдела субботнего приложения к газете Йоава Керена.Ливне написал: “Пост, опубликованный недавно одним из редакторов породил волну возмущения - и совершенно правомерно. Слова, написанные в нем, призывают к насилию - и открыто, и намеками. Я энергично осуждаю эти слова и хочу, чтобы всем было ясно: “Едиот Ахронот не имеет к ним никакого отношения. Несмотря на то, что речь идет о частном аккаунте редактора, от журналистов в Едиот Ахронот ожидается проявление осторожности, рассудительности и использование приличного языка. Они уж точно не должны призывать к насилию - прямо или косвенно. . Автор поста отправлен в отпуск, и в начале следующей неделе мы соберем дисциплинарный комитет, который рассмотрит его дело”.Редактор отдела новостей субботнего приложения к газете Едиот Ахронот Йоав Керен опубликовал пост о том, что ему приснилось.Керен сообщает: “Вы услышите о том странном сне, который мне приснился. Во сне я иду по ночной улице и встречаю на улице Яира Нетаниягу - одного и без охраны. Внезапно к нему подваливают несколько парней, каждый размером с холодильник. Они его спрашивают, простите, а вы случайно не сын Биби, - И тот им отвечает - да, это я. Мой отец - израильский премьер-министр. Тут они хватают его и начинают бить. Это тебе - за Дану Кашади. А это - за Дани Вайс. И еще раза за Дану Кашади, и еще раз за Дану Вайс. А это - за наших родителей и бабушек и дедушек, которым ты пожелал умереть от коронавируса. И это просто за то, что ты мерзавец, недоумок, шатающийся по секс-клубам и атакующий девочек за счет государства.После этого они ломают ему пальцы на обеих руках, и говорят - а это чтобы ты не мог написать новый пост в твиттере.Все это время я стою в сторонке и думаю - помогать ему или нет. В конце концов, я ничего не предпринимаю. Я вызываю скорую помощь - нельзя же так его бросить посреди ночи, я достаю бутылку с водой и смываю ему с лица кровь и слезы. Я говорю ему: надеюсь, ты выучил этот урок, маленький кусок дерьма.Как только приезжает скорая помощь - я просыпаюсь в холодном поту. Какое счастье, что это - лишь сон. Какое счастье что я - против насилия. Какое счастье, что левые никого не бьют. И какое счастье, что полиция не арестовывает людей за сны. Или может быть арестовывает? Я скоро узнаю. Спасибо всем тем, кто призывает меня здесь, и в частных разговорах, удалить этот пост, но мне надоело жить в страхе от этой мухи. Пусть подаст иск. Хочет жаловаться в полицию? - Пусть жалуется. Хочет послать ко мне ШАБАК - пусть пошлет. Я его не боюсь”.