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Правительство не закроет систему образования | Фото:30.05 16:40   MIGnews.com

Израиль: занятия в школах продолжаются, но при одном условии

Вечером, 30 мая, правительство решило продолжить работу системы образования.

Исключением станут учебные заведения, где была выявлена вспышка коронавируса COVID-19.

Таким образом, в остальных школах Израиля занятия не будут отменены. Соответствующее решение было принято вопреки позиции министерства здравоохранения о закрытии системы образования.

В частности, утром, в субботу, ведомство требовало отменить занятия для учащихся средних и старших классов из-за вспышки заболеваемости в учебных заведениях по всему Израилю.

По последним данным, в еврейской гимназии в Иерусалиме уже выявлены 97 зараженных, среди которых 82 ученика и 15 учителей. Из-за этого в субботу администрация начальной школы "Пола Бен-Гурион" в Рехавии объявила о временном закрытии.

Такое решение было принято, поскольку многие ученики принадлежат к тем же семьям, что и дети из еврейской гимназии.

Ожидается, что вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит с заявлением по поводу окончательного решения о работе системы образования.


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