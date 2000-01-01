Израиль: занятия в школах продолжаются, но при одном условии
Вечером, 30 мая, правительство решило продолжить работу системы образования.
Исключением станут учебные заведения, где была выявлена вспышка коронавируса COVID-19.
Таким образом, в остальных школах Израиля занятия не будут отменены. Соответствующее решение было принято вопреки позиции министерства здравоохранения о закрытии системы образования.
В частности, утром, в субботу, ведомство требовало отменить занятия для учащихся средних и старших классов из-за вспышки заболеваемости в учебных заведениях по всему Израилю.
По последним данным, в еврейской гимназии в Иерусалиме уже выявлены 97 зараженных, среди которых 82 ученика и 15 учителей. Из-за этого в субботу администрация начальной школы "Пола Бен-Гурион" в Рехавии объявила о временном закрытии.