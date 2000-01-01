30.05 14:37 MIGnews.com

Австрия: аннексия будет противоречить международному праву

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Австрия предупредила Израиль о запланированной аннексии частей Западного берега. Страна заявила, что такие действия будут противоречить международному праву."Одностороннее расширение территории противоречит международному праву и многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН с 1967 года", - заявил Die Presse министр иностранных дел Александр Шалленберг, пишет газета Haaretz."Нет никаких сомнений в австрийской позиции в отношении аннексии", - добавил чиновник.Он также сообщил, что разъяснил позицию страны министру иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.