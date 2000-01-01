Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Австрия: аннексия будет противоречить международному праву | Фото:30.05 14:37   MIGnews.com

Австрия: аннексия будет противоречить международному праву

Австрия предупредила Израиль о запланированной аннексии частей Западного берега. Страна заявила, что такие действия будут противоречить международному праву.

"Одностороннее расширение территории противоречит международному праву и многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН с 1967 года", - заявил Die Presse министр иностранных дел Александр Шалленберг, пишет газета Haaretz.

"Нет никаких сомнений в австрийской позиции в отношении аннексии", - добавил чиновник.

Он также сообщил, что разъяснил позицию страны министру иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:44
Иерусалим: в гимназии выявлены 97 зараженных
15:42
Убийство палестинца в Иерусалиме: ХАМАС угрожает интифадой
15:12
Коронавирус: шесть миллионов зараженных по всему миру
14:04
В Израиле зафиксировано более 17 000 случаев коронавируса
13:13
Кипр выдаст США террориста "Хизбаллы" за отмывание денег
12:54
Пожар в лагере беженцев Шуафат: погибла 70-летняя женщина
12:19
Попытка нелегального пересечения границы из Ливана
11:10
Глава Моссада Йосси Коэн тайно посетил Египет - СМИ
09:29
В Старом Городе Иерусалима полицейский застрелил палестинца
08:09
В Израиле снова открываются пункты тестирования Drive-in
07:15
В Израиле возобновляется футбольный сезон
06:50
Ким Чен Ын приравнял секс между подростками к госизмене
06:10
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:35
"Железный Арни" тренируется дома в компании своих питомцев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  