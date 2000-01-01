30.05 13:13 MIGnews.com

Кипр выдаст США террориста "Хизбаллы" за отмывание денег

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Верховный суд Кипра оставил в силе постановление о выдаче подозреваемого члена террористической группировки "Хизбалла" в США по обвинению в отмывании денег, сообщают официальные СМИ.Кипрское информационное агентство сообщило, что судьи единогласно отклонили апелляцию на решение суда низшей инстанции в сентябре 2019 года о его экстрадиции.Обвинения связаны с отмыванием денег на сумму свыше 100 000 долларов США, сговором с целью отмывания денег, переводом нелицензированных денег и незаконным использованием беспроводной связи.Суд заявил, что подозреваемый в качестве члена "Хизбаллы", которую США считают террористической организацией, в 2014 году вступил в сговор с отдельными лицами с целью отмывания денег на наркотики.Диаб был арестован в аэропорту Ларнаки на Кипре, куда он прибыл из Ливана в марте 2019 года.