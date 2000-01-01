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Глава Моссада Йосси Коэн тайно посетил Египет - СМИ | Фото:30.05 11:10   MIGnews.com

Глава Моссада Йосси Коэн тайно посетил Египет - СМИ

Глава Моссада Йосси Коэн тайно посетил Египет несколько дней назад, сообщает в субботу, 30 мая, египетская газета Alaraby Aljadeed со ссылкой на местные источники.

Согласно сообщению, Коэн встретился с египетскими официальными лицами во главе с начальником разведки Аббасом Камелем и министром иностранных дел Самехом Шоукри.

В ходе встречи, помимо прочего, обсуждался план по аннексии Израилем частей Западного берега, ситуация в Газе, "сделка века" и другие вопросы.

Ранее сообщалось, что израильское правительство не будет голосовать по вопросу о палестинской государственности или по всему мирному плану США Дональда Трампа.


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