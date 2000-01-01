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Лидер `Мереца` призвала к слиянию с `Аводой` | Фото:30.05 09:03   MIGnews.com

Лидер "Мереца" призвала к слиянию с "Аводой"

Лидер партии "Мерец" Тамар Зандберг призвала к созданию совместного списка с "Авода" после того, как кнессет проголосовал за роспуск, и назначил новые выборы на 17 сентября.

"Утром я обращусь к "Аводе" с просьбой начать переговоры о совместном участии в выборах", - сказала она. "Нынешняя потребность - это большой и значительный левый блок вместе с центристами". Депутат "Мерец" Михал Розин в четверг утром, 30 мая, повторил призыв. "Мы вправе представить общественности единый список", - сказала она Армейскому радио.

Такое слияние обсуждалось как до предыдущих выборов 9 апреля, так и после. Зандберг призвала провести совместную кампанию перед голосованием.

Влиятельный депутат парламента и бывший глава партии "Авода" Шелли Яхимович выразила открытость к такой возможности, написав в Facebook после выборов 9 апреля, что ее партия должна "пока отказаться от нереалистичных мечтаний о возвращении к власти и создать партию, которая является четким, резким вариантом, который не имеет ничего общего с крайне правыми, но тоже не с центром."

"Этот вариант требует от нас смелости и, несмотря на трудности, можно обдумать слияние с Мерецем. Никто не знает лучше меня, сколько нюансов различает нас ... Но давайте также признаем, что сходства много. Мы [оба] сионистские левые, патриотичные, социал-демократические, либеральные, свободные".


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