30.05 08:34 MIGnews.com

"Миф, что Нетаниягу может получить все, что хочет, рухнул"

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Яир Лапид прокомментировал на Facebook решение о роспуске Кнессета. "Миф о том, что Нетаниягу может получить все, что он хочет, сегодня вечером рухнул. Нетаниягу капитулировал, его шантажировали и в конце концов он потерпел неудачу.""Он не смог сформировать правительство и втянул страну в другую (ненужную) избирательную кампанию, которая обойдется нам в миллиарды. Эти выборы преследуют только одну цель - спасти его от тюрьмы. Есть один способ заставить его заплатить за свои действия - 17 сентября проголосуйте за Кахоль Лаван".21-й кнессет был распущен поздно вечером в среду, 29 мая. Выборы в 22-й Кнессет состоятся 17 сентября, всего через шесть месяцев после последних выборов.