30.05 08:05 MIGnews.com

Ганц: "Государству вернули три месяца безумия"

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Председатель партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц в среду вечером, 29 мая, отреагировал на роспуск Кнессета и новые выборы, которые назначены на 17 сентября. "Это очень интересный момент с точки зрения СМИ, но не особо захватывающий с точки зрения гражданского общества", - сказал Ганц.Он раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сказав: "Они используют оговорку в законе, они распускают кнессет, прерывают процесс и возвращают государству три месяца безумия с сотнями миллионов шекелей, которые вместо того, чтобы вкладываться в больницы, пожилых людей, переживших Холокост, будут инвестированы в выборы, которые приведут нас к тому же месту"."Все это происходит только из-за двух слов: юридическая защищенность, здесь нет другой проблемы", - заключил Ганц.