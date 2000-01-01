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Ганц: `Государству вернули три месяца безумия` | Фото:30.05 08:05   MIGnews.com

Ганц: "Государству вернули три месяца безумия"

Председатель партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц в среду вечером, 29 мая, отреагировал на роспуск Кнессета и новые выборы, которые назначены на 17 сентября. "Это очень интересный момент с точки зрения СМИ, но не особо захватывающий с точки зрения гражданского общества", - сказал Ганц.

Он раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сказав: "Они используют оговорку в законе, они распускают кнессет, прерывают процесс и возвращают государству три месяца безумия с сотнями миллионов шекелей, которые вместо того, чтобы вкладываться в больницы, пожилых людей, переживших Холокост, будут инвестированы в выборы, которые приведут нас к тому же месту".

"Все это происходит только из-за двух слов: юридическая защищенность, здесь нет другой проблемы", - заключил Ганц.


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