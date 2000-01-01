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30.05 07:46   MIGnews.com

Беннет и Шакед, вероятнее, будут баллотироваться раздельно

Давние партнерские отношения между министром юстиции Аелет Шакед и министром образования Нафтали Беннетом могут скоро закончиться. Согласно сообщению в газете "Едиот Ааронот", политики, скорее всего, будут участвовать в двух отдельных списках на предстоящих выборах.

Беннет хочет баллотироваться в Кнессет как лидер партии "Ха Ямин ха Хадаш", но он сделает это только в том случае, если ему удастся вступить в другую правую партию, говорится в сообщении.

Тем временем Шакед сказала своим коллегам, что намерена стать членом "Ликуда". Партийные чиновники работают над тем, чтобы обеспечить Шакед место в списке "Ликуда" на предстоящих выборах и даже предложили премьер-министру рассмотреть этот шаг.

Источники, близкие к министру юстиции, сказали, что у Шакед есть возможность участвовать либо с "Ха Ямин ха Хадаш", либо с "Ликудом", и что она должна принять решение в течение следующих двух недель.


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