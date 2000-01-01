Нетаниягу хочет публично пообещать не заседать с Либерманом
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу консультируется со своими помощниками о возможности публичного обещания не заседать с председателем НДИ Авигдором Либерманом в следующем правительстве, сообщает Израильская корпорация общественного вещания.
Об этом пишет Аруц Шева.
При этом Нетаниягу постарается нанести Либерману значительный ущерб среди потенциальных избирателей, чтобы он не смог заверить их в своей предвыборной кампании в присоединении к правому правительству.