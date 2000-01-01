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Нетаниягу хочет публично пообещать на заседать с Либерманом | Фото:30.05 07:40   MIGnews.com

Нетаниягу хочет публично пообещать не заседать с Либерманом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу консультируется со своими помощниками о возможности публичного обещания не заседать с председателем НДИ Авигдором Либерманом в следующем правительстве, сообщает Израильская корпорация общественного вещания.

Об этом пишет Аруц Шева.

При этом Нетаниягу постарается нанести Либерману значительный ущерб среди потенциальных избирателей, чтобы он не смог заверить их в своей предвыборной кампании в присоединении к правому правительству.


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