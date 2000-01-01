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Кушнер и Гринблатт прибыли в Израиль | Фото:30.05 07:31   MIGnews.com

Кушнер и Гринблатт прибыли в Израиль

Делегация США во главе со старшим советником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером вместе с посланником по Ближнему Востоку Джейсоном Гринблаттом прибыла в Израиль вечером в среду, 29 мая, чтобы обсудить экономический раздел мирного плана администрации США, всего за несколько часов до того, как Кнессет проголосовал за роспуск и проведение повторных выборов в сентябре.

Администрация Трампа преднамеренно запланировала публикацию "сделки века" после переговоров коалиции, когда у Израиля будет функционирующее правительство, и неясно, изменится ли дата из-за политической ситуации в стране.

Кушнер и Гринблатт должны встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Иерусалиме в четверг.

Ранее, они успели провести встречу с королем Иордании Абдаллой II в Аммане в среду для поддержки конференции в Бахрейне в следующем месяце. Официальное информационное агентство Petra сообщило, что обе стороны "обсудили региональные события, особенно усилия по урегулированию арабо-израильского конфликта".





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