30.05 06:55 MIGnews.com

Нетаниягу: мы созываем конференцию с участием США и России

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, в ходе выступления в связи с роспуском Кнессета сделал важное заявление.Нетаниягу сказал: “Нам нужно сделать важные вещи. Я был в Белом Доме и я предложил провести конференцию, на которой будут обсуждаться все региональные проблемы с участием России и Соединенных Штатов. В истории нашего государства еще не было такого случая, когда две великие державы обсуждали проблемы нашей безопасности. Это - то, чем мы должны заниматься сейчас, вместо того, чтобы тратить время и силы на ненужные и расточительные выборы. Потому что Либерман хочет еще пять мест в Кнессете. Либерман не дал нам объединится”.