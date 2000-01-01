30.05 18:54 MIGnews.com
Россия: Американское ядерное обвинение - "клевета"
Россия в четверг отвергла обвинения США в том, что Москва может проводить ядерные испытания низкого уровня в нарушение моратория.
Министерство иностранных дел заявило, что Россия полностью соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Москва ратифицировала в 2000 году.
«Такие обвинения абсолютно беспочвенны и направлены на то, чтобы вновь попытаться разрушить нашу страну», - говорится в заявлении министерства.
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