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Россия: Американское ядерное обвинение - `клевета` 30.05 18:54   MIGnews.com

Россия: Американское ядерное обвинение - "клевета"

Россия в четверг отвергла обвинения США в том, что Москва может проводить ядерные испытания низкого уровня в нарушение моратория.

Министерство иностранных дел заявило, что Россия полностью соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Москва ратифицировала в 2000 году.

«Такие обвинения абсолютно беспочвенны и направлены на то, чтобы вновь попытаться разрушить нашу страну», - говорится в заявлении министерства.


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