30.05 18:54 MIGnews.com

Россия: Американское ядерное обвинение - "клевета"

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Россия в четверг отвергла обвинения США в том, что Москва может проводить ядерные испытания низкого уровня в нарушение моратория.Министерство иностранных дел заявило, что Россия полностью соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Москва ратифицировала в 2000 году.«Такие обвинения абсолютно беспочвенны и направлены на то, чтобы вновь попытаться разрушить нашу страну», - говорится в заявлении министерства.