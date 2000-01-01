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Иордания: Палестина возможна только в границах 67-го года 30.05 18:28   MIGnews.com

Иордания: Палестина возможна только в границах 67-го года

В среду, 29 мая, советник президента США Джаред Кушнер и спецпосланник на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт встретились с королём Иордании Абдаллой Вторым.

Король Иордании сказал старшему советнику Белого дома Кушнеру, что Палестинское государство возможно создать только вдоль пограничных линий, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Напомним, в ходе Шестидневной войны Израиль отвоевал Стену Плача в Старом Городе Иерусалима и прилегающие районы, а также получил контроль над Голанскими высотами.

«Его Величество подчеркнул необходимость всеобъемлющего и прочного мира на основе решения на основе решения о двух государствах, ведущего к созданию независимого Палестинского государства по линиям 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», - говорится в заявлении дворца Абдаллы.


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