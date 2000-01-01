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Кушнер: Безопасность Израиля важна для США 30.05 18:09   MIGnews.com

Кушнер: Безопасность Израиля важна для США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня со старшим советником президента США Джаредом Кушнером и спецпосланником по ближневосточному урегулированию Джейсоном Гринблаттом в своей резиденции в Иерусалиме.

Во встрече также приняли участие спецпредставитель правительства США по Ирану Брайан Хук и посол Израиля в США Рон Дермер.

Премьер-министр Нетаниягу заявил:

«Всегда приятно принимать Джареда Кушнера и Джейсона Гринблатта в Израиле, в Иерусалиме и обсуждать наши совместные усилия по содействию процветанию, безопасности и миру. Я высоко ценю то, как, под руководством президента Трампа, Соединенные Штаты объединяют союзников перед лицом общих проблем и для использования общих возможностей.

Как вы знаете, вчера вечером у нас произошел небольшой инцидент, но это нас не остановит. Мы продолжим работать вместе. Мы провели отличную и плодотворную встречу, которая еще раз подчеркивает, что союз между США и Израилем никогда не был столь прочен, и он будет крепнуть еще сильнее».

Старший советник президента США Кушнер:

«Хочу поблагодарить премьер-министра Нетаниягу за теплый прием. Передаю наилучшие пожелания от президента Трампа вам и всему Израилю. Это мой первый визит сюда после очень важного события - признания президентом суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Безопасность Израиля имеет принципиальное значение для американо-израильских отношений, и президент также считает ее очень важной. Мы высоко ценим ваши усилия по укреплению двусторонних отношений, которые никогда не были столь крепки. Мы воодушевлены потенциалом Израиля, перспективами наших отношений и нашего будущего».

Кушнер: Безопасность Израиля важна для США

Кушнер: Безопасность Израиля важна для США


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