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Саудия призвала мусульманские страны твердо ответить Ирану 30.05 17:29   MIGnews.com

Саудия призвала мусульманские страны твердо ответить Ирану

Министр иностранных дел Саудовской Аравии призывает мусульманские страны «всеми средствами силы и твердости» противостоять недавним атакам в регионе, в которых США и их союзники обвинили Иран, сообщает Тimesofisrael.

Ибрагим аль-Ассаф заявил об этом на встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в преддверии серии саммитов в королевстве.

Аль-Ассаф говорит, что якобы саботаж лодок у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и атака беспилотниками на саудовский нефтепровод со стороны йеменских мятежников, поддерживаемых Ираном, требуют от региона «прилагать больше усилий для противодействия террористическим актам экстремистского и террористического характера».


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