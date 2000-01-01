Саудия призвала мусульманские страны твердо ответить Ирану
Министр иностранных дел Саудовской Аравии призывает мусульманские страны «всеми средствами силы и твердости» противостоять недавним атакам в регионе, в которых США и их союзники обвинили Иран, сообщает Тimesofisrael.
Ибрагим аль-Ассаф заявил об этом на встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в преддверии серии саммитов в королевстве.
Аль-Ассаф говорит, что якобы саботаж лодок у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и атака беспилотниками на саудовский нефтепровод со стороны йеменских мятежников, поддерживаемых Ираном, требуют от региона «прилагать больше усилий для противодействия террористическим актам экстремистского и террористического характера».