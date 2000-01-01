Нетаниягу: Наша политика не влияет на отношения с США
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил главным советникам Трампа по Ближнему Востоку Джареду Кушнеру и Джейсону Гринблатту, что на американо-израильские отношения не повлияет роспуск Кнессета и назначение повторных выборов в Израиле после неудачи в формировании коалиции, сообщает Тimesofisrael.
«Мы собираемся продолжать работать вместе. У нас была отличная, продуктивная встреча, которая подтверждает, что альянс ... никогда еще не был сильнее», - сказал Нетаниягу.
«Я должен сказать, что меня чрезвычайно воодушевляет все, что я слышу о том, как Соединенные Штаты при президенте Трампе работают над тем, чтобы объединить союзников в этом регионе для решения общих проблем, а также для использования общих возможностей.
Кушнер и Гринблатт прибыли в Израиль, чтобы заложить основу для экономического раздела мирного плана администрации, за несколько часов до того, как Кнессет проголосовал за роспуск и проведение новых выборов в сентябре.