30.05 15:19 MIGnews.com

Никки Хейли издает новую книгу

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Бывший посол США в ООН Никки Хейли 12 ноября выпустила новую книгу под названием «При всем уважении: защищаю Америку с мужеством и изяществом».В описании книги, выпущенной издателем, говорится: «Никки Хейли широко восхищаются за ее откровенную манеру поведения, за ее деликатный подход к трагическим событиям, уверенное представление об Америке, и ее интересы в качестве нашего посла в Организации Объединенных Наций в периоды кризисов».«В этой книге Хейли предлагает из первых рук взглянуть на основные национальные и международные вопросы, а также закулисный отчет о ее пребывании в администрации Трампа.