Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Ликуда больше не существует, есть партия Нетаниягу` | Фото:30.05 14:03   MIGnews.com

"Ликуда больше не существует, есть лишь партия Нетаниягу"

Бывший министр Лимор Ливнат, которая более двух десятилетий служил в Кнессете в качестве члена "Ликуда", раскритиковала партию за роспуск парламента, заявив, что партия стала движением, посвященным исключительно премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Нетаниягу не смог сформировать коалицию большинства за 42 дня, назначив новые выборы на сентябрь 17.

Ливнат, которая в течение своей карьеры занимала различные руководящие должности, включая должность министра образования и министра культуры и спорта, побеседовала с общественным радио Кан после голосования в Кнессете по законопроекту о роспуске. "Ликуда больше не существует, есть [только] партия Нетаниягу", - заявила Ливнат и назвала новые выборы "пиковой израильской политикой".

Ранее в этом месяце Дэн Меридор и Бенни Бегин, бывшие старшие министры и законодатели от партии "Ликуд", также подвергли критике направление, которому Нетаниягу подвергает партию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:47
Либерман: В повторных выборах виноват Ликуд
13:34
Тамар Зандберг: расследовать обвинения Яира Нетаниягу
13:33
Умер основатель Хьюман Райтс Вотч - Роберт Бернштейн
13:20
Либерман: Ганц - не наш кандидат в премьеры
13:09
Фейглин будет снова баллотироваться, но изменит подход
12:39
Вниманию Израиля: Иран «вытаскивает» Хизбаллу из Сирии
12:31
Арабские партии планирует идти на выборы совместным списком
11:49
Раввины попросили Моше Леона не развешивать ЛГБТ-флаги
11:32
"Либерман хотел три министра и пять министерств"
11:11
Храм Гроба Господня в Иерусалиме отреставрируют
11:03
"Главное требование Либермана: назначить Вайнштейна"
10:26
Моше Яалон перепутал Бени Ганца с Биньямином Нетаниягу
10:16
В Будапеште затонул катер с туристами: 7 погибших
10:06
"Политическая карьера Габбая окончена"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus