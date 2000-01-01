30.05 14:03 MIGnews.com

"Ликуда больше не существует, есть лишь партия Нетаниягу"

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Бывший министр Лимор Ливнат, которая более двух десятилетий служил в Кнессете в качестве члена "Ликуда", раскритиковала партию за роспуск парламента, заявив, что партия стала движением, посвященным исключительно премьер-министру Биньямину Нетаниягу.Нетаниягу не смог сформировать коалицию большинства за 42 дня, назначив новые выборы на сентябрь 17.Ливнат, которая в течение своей карьеры занимала различные руководящие должности, включая должность министра образования и министра культуры и спорта, побеседовала с общественным радио Кан после голосования в Кнессете по законопроекту о роспуске. "Ликуда больше не существует, есть [только] партия Нетаниягу", - заявила Ливнат и назвала новые выборы "пиковой израильской политикой".Ранее в этом месяце Дэн Меридор и Бенни Бегин, бывшие старшие министры и законодатели от партии "Ликуд", также подвергли критике направление, которому Нетаниягу подвергает партию.