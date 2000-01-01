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Юриста Эгилса Левитса `усадили` в кресло президента Латвии 31.05 02:14   MIGnews.com

Юриста Эгилса Левитса "усадили" в кресло президента Латвии

Сейм Латвии избрал нового президента страны. Им стал кандидат от Национального объединения, 63-летний юрист Эгил Левитс.

Левитса поддержал 61 депутат латвийского парламента. Он обошел Юриса Янсонса с восемью голосами "за" и 85 "против" и Дидзиса Шмитса, который получил 24 голоса "за" и 69 "против".

Reuters пишет, что Эгилс Левитс активен в латвийской политике с 1980 года. В 90-х он был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года стал судьей Европейского суда - его полномочия должны закончиться в 2024 году.


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