Юриста Эгилса Левитса "усадили" в кресло президента Латвии
Сейм Латвии избрал нового президента страны. Им стал кандидат от Национального объединения, 63-летний юрист Эгил Левитс.
Левитса поддержал 61 депутат латвийского парламента. Он обошел Юриса Янсонса с восемью голосами "за" и 85 "против" и Дидзиса Шмитса, который получил 24 голоса "за" и 69 "против".
Reuters пишет, что Эгилс Левитс активен в латвийской политике с 1980 года. В 90-х он был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года стал судьей Европейского суда - его полномочия должны закончиться в 2024 году.