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Ципрас назначил дату досрочных парламентских выборов 31.05 01:22   MIGnews.com

Ципрас назначил дату досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял решение провести досрочные парламентские выборы в стране 7 июля.

Об этом заявил представитель греческого правительства Димитрис Тцанакопулос.

Досрочные парламентские выборы в Греции пройдут 7 июля, пишет Ekathimerini.

"Решение премьер-министра такое, чтобы провести (досрочные парламентские, - ред.) выборы 7 июля, чтобы не помешать проведению вступительных экзаменов в вузы", - сказал он.


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