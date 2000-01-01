31.05 01:22 MIGnews.com
Ципрас назначил дату досрочных парламентских выборов
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял решение провести досрочные парламентские выборы в стране 7 июля.
Об этом заявил представитель греческого правительства Димитрис Тцанакопулос.
Досрочные парламентские выборы в Греции пройдут 7 июля, пишет Ekathimerini
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"Решение премьер-министра такое, чтобы провести (досрочные парламентские, - ред.) выборы 7 июля, чтобы не помешать проведению вступительных экзаменов в вузы", - сказал он.
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