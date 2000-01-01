30.05 12:31 MIGnews.com

Арабские партии планирует идти на выборы совместным списком

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Лидеры четырех главных арабских партий заявили в четверг, 30 мая, что планируют объединиться, перестроиться и действовать как единый список на предстоящих выборах в Кнессет. Хадаш, Таал, Раам и Балад уже начали рассматривать вопрос о возобновлении Объединенного списка с целью восстановления мест, которые они потеряли на последних выборах.Объединенный список, составленный в преддверии выборов 2015 года, разделился на два списка до голосования 9 апреля - Хадаш-Таал и Раам-Балад - но выиграл всего лишь 10 мест из 13 мест, которые они получили совместно в 2015 году."Мы собрались взять как можно больше", - заявил в четверг Армейскому радио Айман Одех, глава партии "Хадаш". "Мы надеемся, что в течение недели мы решим, как идти на выборы." - подтвердил глава партии "Таал" Ахмад Тиби. Он сказал арабоязычному радио Mekan, что результаты выборов в Кнессет в прошлом месяце послужат основой для создания Объединенного списка и что "все стороны выиграют от его создания".Хадаш-ТААЛ выиграл шесть мест на апрельских выборах, а Раам-Балад преодолел избирательный барьер, чтобы получить четыре. Обе арабские партии поддержали законопроект о роспуске парламента, который большинством голосов принял окончательное второе и третье чтения в полночь среды.Вскоре после голосования Тиби сказала СМИ: "Мы уверены, что вернемся с более сильным представительством для арабской общественности".