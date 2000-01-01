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Раввины попросили Моше Леона не развешивать ЛГБТ-флаги | Фото:30.05 11:49   MIGnews.com

Раввины попросили Моше Леона не развешивать ЛГБТ-флаги

Девять раввинов, включая духовного лидера Шасов раввина Шалома Коэна и президента ешиват Хар-Хамора раввина Цви Исраэль Тау, написали мэру Иерусалима Моше Леону перед предстоящим парадом гендерной индентичности. В своем письме раввины присоединились к письму раввина Иерусалима Арье Стерна, которое было опубликовано на Аруц Шева, с просьбой воздержаться от вывешивания флагов на улицах города перед парадом, как это было сделано в предыдущие годы.

"Мы отмечаем, что участие муниципалитета или его представителей в украшении города флагами этой девиантной группы истолковывается как согласие муниципалитета с их методами, и поэтому мы должны воздерживаться от этого", - написали раввины мэру.

Раввины добавили: "Мы также просим вас не финансировать День открытых дверей за счет государственных средств на собрании городского совета в этот четверг." "Мы надеемся, что благородный мэр приложит все усилия, чтобы устранить этот позор из нашего Священного города, и по просьбе главного раввина нашего города, Священного города, раввина Арье Стерна", - добавили они.


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