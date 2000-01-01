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`Либерман хотел три министра и пять министерств` | Фото:30.05 11:32   MIGnews.com

"Либерман хотел три министра и пять министерств"

Министр туризма Ярив Левин, который возглавлял переговорную группу по коалиции "Ликуд", раскритиковал после принятия законопроекта о роспуске в Кнессете партию НДИ и ее лидера Авигдора Либермана.

В интервью "Решет Бет" Левин сказал: "К сожалению, мне было ясно, что Либерман не заинтересован в том, чтобы войти в правительство. Это видно из постановки этого нереалистичного ультиматума в отношении законопроекта. Нет закона, который бы вводил второе и третье чтение, как это было в первом чтении".

"Мы обещали приложить все усилия для создания правого правительства, и мы хотели провести много реформ в судебной системе, которые не могли бы быть проведены с другой группой", - сказал Левин. "Требования были сумасшедшими. Этот метод небольших партий - трагический метод ".

Левин объяснил, что Либерман полностью виноват в неспособности сформировать правящую коалицию. "Другие партнеры согласились пойти на большие компромиссы. НДИ хотел получить трех министров и пять министерств. Были просьбы превратить министерство абсорбации в небольшое министерство иностранных дел с 15 эмиссарами по всему миру. Требования были абсурдными".

"Небольшие партии наносят серьезный ущерб стабильности. Либерман сумел свергнуть два правых правительства в течение нескольких месяцев", - добавил он. "Это обманывает публику".

В ответ на замечания министра Левина НДИ сказал: "Министр Левин должен войти в Книгу рекордов Гиннесса как окончательный лжец на переговорах".


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