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Айман Уде: `Нетаниягу предложил признать День Накбы` 30.05 10:01   MIGnews.com

Айман Уде: "Нетаниягу предложил признать День Накбы"

Член Кнессета Айман Уда (Хадаш) на прениях по закону о роспуске Кнессета выступил с “драматическим объявлением”.

Уда сказал: “Я извиняюсь перед моими друзьями, Тиби и Айда, я им не рассказал. Семь минут назад со мной связался глава правительства Биньямин Нетаниягу. Он сказал, что готов уйти с оккупированных территорий. И также отменить национальный закон. Он готов признать национальное равенство арабов и евреев и даже признать Накбу. И я сомневаюсь. Я не знаю, что ему ответить. Он говорит мне - только поддержи закон об иммунитете и закон о возможности принятия законов, отвергнутых БАГАЦем. И у меня даже не было времени посоветоваться с вами. И я смотрю на часы! Когда я успею ему ответить?”





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