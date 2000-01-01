30.05 10:06 MIGnews.com

"Политическая карьера Габбая окончена"

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Депутат Став Шафир ("Авода") сегодня сослался на решение партии не отвечать на предложение премьер-министра Нетаниягу присоединиться к его коалиции. "Прошлой ночью мы увидели эрдоганское, антидемократическое и темное государство, которое будет здесь, если мы не будем действовать быстро. У нас есть редкая возможность изменить тренд, и это наша ответственность", - сказала Шафир. Об этом сообщает Аруц Шева.Позже она заявила, что "Авода" должна сменить руководство, и что председатель партии Габбай не может быть тем, кто возглавит партию на предстоящих выборах."Мы в партии должны пойти на выборы для руководства", - сказала Шафир. Проведя различие между партией и ее лидером, Шафир продолжила: "Политическая карьера Ави Габбая окончена. События прошлой ночи доказывают это"."Мы должны объединиться, изучить другие связи и установить руководство, которое может стоять на переднем крае борьбы за сохранение израильской демократии", - надеется Шафир.