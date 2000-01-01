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МакКейн: Путин - опаснее ISIS 30.05 09:10   MIGnews.com

МакКейн: Путин - опаснее ISIS

Сенатор Джон МакКейн заявил, что президент России Владимир Путин - большая угроза глобальной безопасности, чем Исламское Государство, и предупредил, что Сенат будет требовать ужесточения анти-российских санкций - из-за вмешательства Москвы в американские выборы.

МакКейн, считающийся главным экспертом Сената по внешней политике, дал интервью Australian Broadcasting Corp. МакКейн остановился в Австралии по дороге на оборонный саммит в Сингапуре.

МакКейн заявил: "Я думаю, что Путин - главная и наиболее важная угроза, большая, чем ISIS".

МакКейн заявил, что русским не удалось повлиять на исход американских выборов, но несмотря на это, они пытаются влиять на демократические процессы в других странах, указав на пример недавно прошедших выборов во Франции.

МакКейн сказал: “Я рассматриваю русских в качестве куда большей угрозы, чем те, с которыми мы сталкивались прежде. И поэтому мы должны усилить санкции, и я надеюсь, что когда мы вернемся с каникул, Сенат продвинется с санкциями против России, и введет другие наказания за русское поведение”.

МакКейн также заявил, что вокруг президента Трампа создана команда экспертов в области безопасности, разрабатывающая программу, которая приведет к “победе” в Афганистане. МакКейн сказал: “Я думаю, что он большей частью соглашается с их советами. Могу ли я сказать, что он соглашается всегда? - Нет. Беспокоит ли это меня? - Да”.
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