30.05 10:20 MIGnews.com

Законопроект НДИ о льготах для военных одобрен к 3 чтению

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Парламентская комиссия по труду и соцобеспечению утвердила ко второму и третьему чтениям инициированный министром обороны Авигдором Либерманом и одобренный правительством законопроект, предусматривающий целый ряд существенных льгот для военнослужащих. При разработке окончательного текста закона были объединены 3 законопроекта, поданных в разное время депутатами Кнессета от фракции НДИ: Одедом Форером, Юлией Малиновской и Хамедом Амаром.Авигдор Либерман заявил, что рассматривает эту важнейшую поправку к закону как оказание израильским обществом должных почестей воинам и выражение признательности.«Предусмотренные законопроектом льготы и выплаты станут одной из самых существенных частей пакета льгот, предоставляемых государством демобилизованным военнослужащим, солдатам-одиночкамам и резервистам. Государство обязано оказывать всемерную помощь и содействие этим людям, и воплощение этого принципа в жизнь является одним из важнейших направлений моей деятельности на посту министра обороны. Солдаты как срочной службы, так и резервисты, идут в армию, чтобы защищать нашу страну. И то, что мы для них пытаемся сделать и делаем - лишь малая часть неоплатного долга, в котором мы все перед этими людьми. Хочу отметить, что я горжусь тем, как работали мои соратники по фракции НДИ над этим законопроектом и рад, что нам удалось добиться существенного прогресса в одном из важнейших направлений деятельности нашей партии: оказание всемерной помощи воинам наших вооруженных сил», - отметил Авигдор Либерман.Объединенные в правительственный законопроект поправки, разработанные депутатами НДИ, включают:- Законопроект депутата и вице-спикера Кнессета Хамеда Амара о предоставлении демобилизованным солдатам возможности направлять средства из т.н. «пикадона» на покрытие расходов на аренду или строительства жилья.Хамед Амар: «Вскоре демобилизованные солдаты получат возможность направлять средства «пикадона» на покрытие расходов на аренду или строительства жилья. Сегодня, когда комиссия Кнессета по труду, соцобеспечению и здравоохранению утвердила наш законопроект к голосованию во 2-м и 3-м чтениях, до предоставления этой важнейшей льготы демобилизованным военнослужащим остался буквально один шаг. Необходимость в этой льготе назрела давно, но сегодня, когда дороговизна жилья – как съемного, так и приобретаемого - преодолела все пределы допустимого, предоставление демобилизованным воинам такой возможности стало насущной необходимостью. Хочу особо поблагодарить министра обороны Авигдора Либермана, так много сделавшего и делающего для предоставления демобилизованным воинам всех возможных льгот».- Законопроект депутата Юлии Малиновской об оказании помощи одиноким военнослужащим.Юлия Малиновская: «Эти солдаты служили нашей стране при том, что в большинстве случаев вовсе не были обязаны это делать. Поэтому помочь одиноким солдатам, защищавшим нас и нашу страну – наш нравственный долг. Это замечательные граждане нашего государства страны, и мы как общество обязаны делать все, чтобы всемерно помогать им. Фракция НДИ последовательно добивается признания более тесной взаимосвязи между тем, что гражданин отдает своему государству и тем, что он как гражданин от своего государства получает. Мы руководствуемся простым и ясным принципом: тот, кто больше отдает, должен больше получать. Государство обязано помогать одиноким солдатам и после демобилизации, и я работаю в этом направлении как на индивидуальном, так и на системном уровне. Данный законопроект – лишь первый шаг моей работы в Кнессете на благо воинов, служащих своей стране».- Законопроект депутата Одеда Форера, предусматривающий возможность демобилизованным солдатам использовать средства «пикадона» на покрытие финансовых задолженностей.Одед Форер: «Когда солдаты находятся на срочной службе, армия обеспечивает их всем необходимым – от элементарных потребностей в крове, пище, одеждой и т.д. до всевозможных льгот. Выходя «на гражданку», солдаты наряду с обретением долгожданной свободы сталкиваются с множеством проблем бюрократического и иного плана, к которым они попросту не привыкли, а об иных и не имели понятия. Мой законопроект предполагает предоставление демобилизованным солдатам возможности начать штатскую жизнь без таких печальных, но, увы, нередких «побочных явлений» как аресты имущества, заведение дел у судебного исполнителя и т.п.».Ниже приводятся основные положения объединенного и поддержанного правительством законопроекта:✔ Предоставление демобилизованным одиноким солдатам в течение первых 12 месяцев по завершении службы ежемесячного дополнительного пособия в размере до 1000 шекелей (в зависимости от соответствия утвержденным критериям).✔ Увеличение срока действия армейского «пикадона» с 7 до 10 лет и изменение способа его получения: в будущем каждый демобилизованный солдат, который не востребует его лично, получит деньги «пикадона» автоматически на свой банковский счет. Этот пункт призван свести к минимуму вероятность аннулирования «пикадона» за истечением срока действия в случае, когда демобилизованный воин по какой-либо причине его не использовал.✔ Расширение списка целей, на которые можно получить деньги «пикадона». Так, можно будет использовать «пикадон» следующим образом: для оплаты долгов и штрафов, для покупки земли и постройки жилья, а также получения полной суммы «пикадона» на любые нужды теми, кто ввиду болезни или травм не может использовать в предусмотренных действующим законодательством целях (соответствующий регламент будет разработан в форме приказа министра обороны).✔ Солдаты-одиночки смогут получить половину от общей суммы «пикадона» на любые цели с первого дня после демобилизации (соответствующий регламент будет разработан в форме приказа министра обороны).✔ Демобилизованные военнослужащие, признанные имеющими право на вспомоществование по покрытию расходов на обучение на профессиональных курсах, смогут также получить стипендию на проживание (в размере ок.1200 шек. в месяц) в соответствии с правилами, которые будут разработаны в дальнейшем.✔ Возможность завершить образование бесплатно каждому воину боевых частей: в отличие от положения, существующего сегодня, бесплатная досдача экзаменов на аттестат зрелости для каждого военнослужащего боевых частей будет разрешена автоматически, без проверки социально-экономического статуса, без прохождения комиссий и без дополнительных критериев. Это правило будет распространяться также и на действующих солдат резервистов (соответствующие правила и регламенты будут разработаны отдельно).✔ Действующие солдаты-резервисты, а также солдаты-одиночки смогут получить стипендии на оплату учебы и проживания в случае поступления на курсы профподготовки, подготовительные академические курсы или при обучении на первую академическую степень в городах периферии в течение 10 лет с момента демобилизации (сегодня эти стипендии могут быть получены всеми демобилизованными воинами только в течение 5 лет с момента демобилизации). Для получения этой льготы военнослужащий будет считаться демобилизованным уже за 3 месяца до окончания срочной службы.✔ Срок действия права на льготы и пособия, предоставляемые одиноким военнослужащим, продлевается с 5 до 10 лет.