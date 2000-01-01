30.05 08:51 MIGnews.com

Ким Чен Ын готовит "большой подарок для янки"

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракеты, контролируемой системой точного наведения, и распорядился о разработке более мощного стратегического оружия, как сообщает официальное информационное агентство KCNA.Глава КНДР выразил убежденность в том, что изолированная страна "сделает большой шаг вперед в этом духе, чтобы отправить "большой подарок" янки", в ответ на американскую военную провокацию, как пишет KCNA.Напомним, что Пхеньян в понедельник, 29 мая, запустил ракету класса "Скад" в море.